انتظام الدراسة ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس

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تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، العملية التعليمية ببعض مدارس العريش لمتابعة انتظام الدراسة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على الطلاب والمعلمين والعاملين .

وأكد وكيل الوزارة بعد جولته التفقدية على استقرار العملية التعليمية في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.. مشيرا إلى انتظام الحصص الدراسية وتسليم الكتب لجميع الطلاب.. علاوة على انتظام المعلمين وجميع العاملين والطلاب بالمدارس .

وشدد وكيل الوزارة على استمرار اتباع الاجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا نظرا لأهميتها، وعدم السماح بالدخول لأى من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين إلا بارتداء الكمامات الواقية، والتباعد بينهم أثناء الطابور وفى الحصص الدراسية .

كما شدد على ضرورة المتابعة وتحقيق الانضباط.. منوها إلى أن نسبة الحضور زادت عن 90 % .

رافق وكيل الوزارة في جولته التفقدية كل من: إبتسام محمد مدير إدارة التعليم الثانوى، خالد أبوسلمة مدير ادارة التعليم الاعدادى، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائى، وعاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم .

ويذكر أن هناك عدد 449 مدرسة مقيدا بها عدد 110 آلاف و165 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة