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كلية الصيدلة جامعة حلوان تقيم حفل تكريم للطلاب بمناسبة انتهاء التدريب الصيفي

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كلية الصيدلة جامعة حلوان تقيم حفل تكريم للطلاب بمناسبة انتهاء التدريب الصيفي كلية الصيدلة جامعة حلوان تقيم حفل تكريم للطلاب بمناسبة انتهاء التدريب الصيفي

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نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية حفل لتكريم الطلاب المتميزين بالتدريب الصيفي في شركات الدواء بالتعاون مع شركة ايبيكو للصناعات الدوائية. وذلك بحضور الدكتور سامح سرور عميد الكلية والدكتور ممدوح حرب مدير التدريب بشركة ايبيكو.

أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية التدريب العملي ما من شأنة أن يسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم بصورة صحيحة لسوق العمل، حيث يجمع هذا التدريب بين مهارات الطلاب العلمية والعملية ويدعم الخبرات لديهم في تخصصاتهم المختلفة.

أشاد الدكتور ممدوح حرب بمستوي الطلاب المشاركين في التدريب من جامعة حلوان ومدي تفاعلهم وتميزهم في فعاليات التدريب العملي بالشركة.

كما قال الدكتور سامح سرور أن كلية الصيدلة تولي اهتماما كبيرا بتوفير تدريب ملائم للطلاب في مؤسسات مختلفة من مستشفيات وشركات الدواء والمصانع وغيرها من جهات عمل الصيادلة وقامت خلال الفترة الأخيرة بعقد عدة اتفاقيات مع هذه الجهات لتوفير التدريب للطلاب وبناء جسور التعاون مع الجهات الخدمية والإنتاجية.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور ممدوح درع الشركة إلى الدكتور سامح سرور وتم تقديم شهادات تقدير للطلاب المشاركين بالتدريب.

المصرى اليوم

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