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ضبط 83 عكازًا داخلها «سيوف» و«خناجر» بحوزة شخصين بقصد الاتجار في القاهرة

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ضبط 83 عكازًا داخلها «سيوف» و«خناجر» بحوزة شخصين بقصد الاتجار في القاهرة ضبط 83 عكازًا داخلها «سيوف» و«خناجر» بحوزة شخصين بقصد الاتجار في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط صاحب محل معادن بمنطقة الجمالية، لحيازته أسلحة بيضاء داخل محل عمله بقصد الاتجار، كما ضبطت صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة أرشد عنه المتهم الأول.

وأفادت التحريات بأنه عُثر داخل محل «الأول» على 17 عكازًا بداخل كل منها سلاح أبيض «سيف»، وبمواجهة المتهم اعترف بشرائها من إحدى الورش الخاصة بصناعة المعادن في منطقة الدرب الأحمر، وبعد القبض على مالك الورشة عُثر داخلها على 66 قطعة سلاح أبيض «سيف» و«خنجر»، و26 جرابًا على شكل عكاز مُعد للتصنيع.

وبمواجهته، اعترف بتصنيع الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته داخل الورشة محل عمله، بقصد الاتجار، وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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