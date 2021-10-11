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تعرف على النجوم المكرمين في ملتقى الإسكندرية المسرحي بدورة فريد شوقي

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تعرف على النجوم المكرمين في ملتقى الإسكندرية المسرحي بدورة فريد شوقي تعرف على النجوم المكرمين في ملتقى الإسكندرية المسرحي بدورة فريد شوقي

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يكرم ملتقي الإسكندرية المسرحي برئاسة الفنان محسن صبري، خلال حفل افتتاحه، نجوم المسرح المصري في تخصصاته المختلفة ومنهم رانيا فريد شوقي وكمال أبورية وأحمد سلامة وطارق عبدالعزيز ورضا إدريس والمخرج عصام بدوي، واسم الكاتب الراحل محمود الطوخي واسم المخرج الراحل حلمي خالد والمؤرخ الفني الراحل حماده عادل حراز.

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم الخميس 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية وبرئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وتتشكل إدارة الملتقى من الفنان محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد على مديرا والفنان المخرج محمد عبدالستار مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، وفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي هي الفنانة رانيا فريد شوقي.

وتتشكل لجنة تحكيم الدورة الثانية للملتقي من كل من الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبدالناصر.

يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات ، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبدالستار.

المصرى اليوم

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