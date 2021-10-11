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«خطة النواب»: نسعى للتخفيف على المواطن بعد ارتفاع الزيوت عالميا

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«خطة النواب»: نسعى للتخفيف على المواطن بعد ارتفاع أسعار الزيوت عالميا «خطة النواب»: نسعى للتخفيف على المواطن بعد ارتفاع الزيوت عالميا

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قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تحاول تخفيف الأعباء عن المواطن، بعد ارتفاع الزيوت عالميا، ولن تناقش فرض ضريبة القيمة المضافة على الزيوت.
وأضاف «عمر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة على مستوى العالم، ما له تأثير سلبى على أسعارها بالنسبة للمواطن، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذرة والقمح والزيت، ما تسبب في معدلات تضخم لم يشهدها العالم، خلال السنوات العشر الأخيرة، ويرجع السبب إلى ما أنتجته جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات تحد من التنمية والإنتاج.
وأشار النائب إلى أن سبق أن أرسلت تعديلات على قانون القيمة المضافة، لزيادة الضريبة على الزيوت والمنظفات، ورأت اللجنة تأجيل تطبيق هذه الزيادات بسبب الأحوال المعيشية للمواطن، مع الإبقاء على ضريبة الجدول المحددة بـ5% فقط، وتأجيل التعديلات لدور الانعقاد الجديد لمجلس النواب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن ارتفاع أسعار الزيوت عالميا سوف ينعكس على أسعارها في ، لكنه لن يكون سببا في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الزيوت، فمهمة اللجنة ومجلس النواب التخفيف على المواطن وليس زيادة الأعباء، قائلا: «مش معقول هنضيف أعباء جديدة على المواطن مع هذه الزيادات».

المصرى اليوم

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