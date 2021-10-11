بعد ضرب هاجر أحمد من زوجها في مسلسل إلا أنا .. تعرف على عقوبات ضرب الزوجات في تعديلات البرلمان

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

مشهد استمر قرابة 6 دقائق لزوج يضرب زوجته «الحامل» في مسلسل تلفزيوني، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين رافض لسلوك الزوج ومطالب بمعاقبته وحبس أي زوج يضرب زوجته، الفنانة هاجر أحمد بطلة مسلسل إلا أنا والتي تعرضت للعنف من قبل زوجها والضرب وامضاء على ورقة التنازل عن كافة حقوقها مقابل الطلاق، الأمر الذي أدي إلى صحوة نسائية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ما يحدث في المسلسل يفتح الباب لضرورة وجود تشريعات حامية للزوجة من عنف الأزواج وتغليظ العقوبة.

كيف تعامل مجلس النواب مع العنف الزوجي؟

ما جسدته الفنانة هاجر أحمد في مسلسل إلا أنا وبالتحديد في حلقات بدون ضمان دار في مخيلة أعضاء مجلس النواب وكانت البداية في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بتقديم النائبة أمل سلامة مشروع قانون لتعديل عقوبات ضرب الزوجة ليصل إلى حبس الزوج 5 سنوات وغرامة مالية ولم يناقشه المجلس.

وحسب تصريح النائبة إنها ستسعي خلال دور الانعقاد الحالي إلى تقديم القانون مرة أخرى إلى جانب تعديلات قانون الاحوال الشخصية، استنادا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على حماية المرأة من العنف، مؤكدة أن القانون يعتمد على تعديل المادة 242 من قانون العقوبات في عقوبة الضرب لتزيد الحبس من سنة إلى من لا يزيد عن خمس سنوات.

وتتضمن الاستراتيجية المصرية 4 محاور رئيسية، هيّ الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

وقالت النائبة أن جرائم العنف الأسرى بين الزوجين تزايدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، ولكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، ولكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.

تحريم ضرب الزوجة

وقبل يومين خرج الدكتور محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية بالأزهر، بتصريح صحفي أن ضرب الزوج لزوجته أو الإساءة لها بشكل عام، أمر حرمته الشريعة الإسلامية، موضحا أن النبي قال: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله»، موضحًا أن الممارسات السيئة التي يقوم بها الأزواج لا علاقة لها بالشرع، وأن الشريعة الإسلامية بريئة من هذه الممارسات، وسببها الجهل بدين الله والتربية الخاطئة، موضحا أن قضية الضرب التي يتحدث بها بعض الرجال في تلك الآية القرآنية ويبررون بها أفعالهم المسيئة للإسلام وللأسرة والمجتمع، ليس لها علاقة بدين الإسلام.

عنف الازواج - صورة أرشيفية

وعن رأي الإفتاء في ضرب الزوجة، قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر فيديو بثته على موقعها الرسمي على الانترنت، إن الإسلام لم يحل ضرب الزوجة كما يشاع، وأن الآية الكريمة «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، لم تصرح بالضرب، وأمرت الرجل أن يجلس مع الزوجة، وتتحدث معها لتعرف المشكلة وتطرق لحلها.