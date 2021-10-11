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فريق المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام يجري جراحة ناجحة

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فريق المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام يجري جراحة ناجحة فريق المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام يجري جراحة ناجحة

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فريق المخ والأعصاب بمستشفي السويس العام يجري جراحة ناجحة لغضروف بالفقرتين الرابعة والخامسة لمواطن

نجح فريق عمل قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السويس العام، في إجراء جراحة لأحد المواطنين والذي وصل للمستشفى يعانى من غضروف بالفقرتين الرابعة والخامسة، وعلى الفور تم عمل الآشعات والتحاليل اللازمه وأجريت جراحة ناجحة بقيادة الدكتور أحمد محمد عبدالمنعم.

ويأتي هذا، بعد نجاح مديرية الصحة بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس في التعاقد مع كبار الاستشاريين والأخصائيين في جميع التخصصات وتوجيهات سيادته المستمرة بتوفير الرعاية الصحية على نحو عالى الكفاءة لجميع المرضي داخل مستشفى السويس العام وعدم سفر أي مريض لخارج المحافظة لتلقي العلاج.

المصرى اليوم

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