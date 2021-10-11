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العثور على الطالبات الـ3 المتغيبات بالمنيا بعد 24 ساعة

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العثور على الطالبات الـ3 المتغيبات بالمنيا بعد 24 ساعة العثور على الطالبات الـ3 المتغيبات بالمنيا بعد 24 ساعة

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نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في العثور على الطالبات الثلاث المتغيبات بقرية هور بمركز ملوي وسط فرحه كبيرة من أهالي الفتيات وأسرهن، دون معرفة أسباب اختفائهن فجأة حتي الآن، حيث تجري النيابة العامة بمركز ملوي حاليا تحقيقات معهن لمعرفة أسباب تغيبهن لمدة 24 ساعة تقريبا.

كان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من ابناء قرية هور التابعة لمركز ملوي تقدموا بلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة.

وقال الأهالي أن الطالبات الثلاثة في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر السبت الماضي ولم يعدن حتي الآن، وأنهن اختفين في ظروف غامضة.

وانتشر مقطع مدته حوالي دقيقة، يتضمن أخر ظهور للطالبات الثلاثة أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار ويتوجهن لحضور درس خصوصي كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة من ظهرهن يسيرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن على ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة على العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل وأظهر الفيديو وجوه الطالبات الثلاثة.

المصرى اليوم

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