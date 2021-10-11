رئيس جامعة المنيا يشدد على انتظام الدراسة بالكليات في يومها الثاني

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تابع الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، انتظام الدراسة بكليات جامعة المنيا، في يومها الثاني بجميع كلياتها الـ20، والتسكين بالمدن الجامعية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال دخول الطلاب على بوابات الجامعة الرئيسية، وبأماكن تجمع الطلاب أمام كلياتهم وبالمدرجات، والحرص على التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي، وارتداء الماسك الطبي.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم، وسرعة تسجيل الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح للحصول عليه؛ كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي والسكن بالمدن الجامعية، والتفاعلي على منصة الجامعة التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع أجهزة الجامعة المختلفة، تقوم باستقبال أبنائنا الطلاب، بلافتات الترحيب، وبتجهيز مكاتب للاستعلامات لتعريف الطلاب بكلياتهم وأماكنها وبالأنشطة الطلابية التي أتاحتها الجامعة والكليات خلال العام الدراسي، وتشجيعهم على المشاركة بها، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الجامعة منذ بداية أعمال الكشف الطبي تحت شعار «الجامعة حياة».