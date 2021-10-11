★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي الرابع ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر للمشغولات اليدوية، ويستمر على مدى يومين ١٢،١١ أكتوبر الحالي.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها الفعالة في المبادرات الرئاسية المختلفة، التي تهدف للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحل مشكلاته، موضحا أن الجامعة تشارك بالمبادرة الرئاسية صنايعية مصر من أجل الحفاظ على الحرف التراثية، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الدخل.

حاضر في اليوم الأول للتدريب الدكتوره سماح منسى حسن أستاذ مساعد الملابس والنسيج بكليه التربيه بجامعه قناه السويس، حيث تناول التدريب تعريف النسيج فهو خيوط رأسيه تسمى السدى وخيوط أفقيه تسمى اللحمه يتقاطع بعضها مع بعض بأوضاع مختلفه بواسطه عمليه النسيج على حسب نوع التركيب والتصميم المطلوب ايجاده على المنسوج ،وهناك ثلاث أنواع رئيسيه للمنسوجات (منسوجات عاديه ،منسوجات ذات السطوح الوبريه،منسوجات شبكيه)، وهذا وتم اليوم التدريب العملى لتصميم الأزياء وفن التفصيل

يستفيد من البرنامج التدريبي ١٧ متدرب من العاملون بالوحدة المحلية للقنطرة شرق، كلية الطب البيطري، وحدة تكافؤ الفرص إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، مديريه الزراعه، القوى العامله ،حي اول، وكلية الزراعة ورعاية الشباب.

ويشرف على تنفيذه المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.