وزير الشباب والرياضة يشهد قرعة الموسم الرابع لبرنامج العباقرة للجامعات

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرعة برنامج العباقرة للجامعات في نسخته الرابعة، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والبنك الاهلي المصري، بمشاركة جامعات مصر الحكومية والخاصة.

برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والادارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي .

واقيمت قرعة المجموعات لبرنامج عباقرة الجامعات حيث وصل إلى مرحلة المجموعات ١٦ جامعة، من بينهم جامعة قناة السويس حيث جاءت جامعة قناة السويس بالمجموعة الرابعة.