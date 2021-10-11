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محافظ بورسعيد يعنل بدء أعمال رصف شارع 23 ديسمبر

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محافظ بورسعيد يعنل بدء أعمال رصف شارع 23 ديسمبر محافظ بورسعيد يعنل بدء أعمال رصف شارع 23 ديسمبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، عن بدء أعمال رصف شارع ٢٣ ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية والفرعية بجميع أحياء المحافظة، والتى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد، وحى الشرق.

وأشار «محافظ بورسعيد»، إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف «مديرية الطرق» ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، موضحا أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ولفت «محافظ بورسعيد» أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

المصرى اليوم

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