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ضبط تشكيل عصابي تخصص تزوير مستندات ومحررات رسمية

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ضبط تشكيل عصابي تخصص تزوير مستندات ومحررات رسمية ضبط تشكيل عصابي تخصص تزوير مستندات ومحررات رسمية

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ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة، اليوم الاثنين، متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

أفادت التحريات بأنه عُثر بحوزة المتهمين على كمية كبيرة من الشهادات والمستندات الرسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة «مزورين»، ومبلغ مالي، والأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وهاتف محمول، وجهاز حاسب آلي.

بمواجهتهما، اعترفا بتزويرهما المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها، واتُخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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