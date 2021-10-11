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مكسب جديد.. مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً

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مكسب جديد.. أسعار مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً مكسب جديد.. مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً
"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8%

مكسب جديد.. أسعار مزيج برنت تتجاوز حاجز 84 دولاراً

واصلت النفط ارتفاعها خلال تعاملات الاثنين، وتجاوز خام "برنت" حاجز 84 دولاراً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وسط نقص الإمدادات.

وقالت "سي إم سي ماركت" في مذكرة نقلتها "رويترز" إنه لا يوجد تدفق للأخبار لكن التحركات في الأسعار مدفوعة بالزخم، إذ تدعم عوامل السوق المتداخلة التي تشير إلى ارتفاع التضخم المتوقع الحركة الصعودية في أسعار النفط.

كما تعافت أسعار النفط في ظل تلقي المزيد من الأفراد لقاح كورونا، وتزامن مع زيادة أسعار الخام صعود أسعار الفحم والغاز، مما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 2.3% عند 84.26 دولار للبرميل، في تمام الساعة 01:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 2.8% عند 81.59 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي بنحو 30% منذ منتصف أغسطس في ظل تفاقم أزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، توقعت "كابيتال إيكونومكس" أن تعاني أسعار النفط لتحقيق المزيد من المكاسب في الربع الجاري، مشيرة إلى أن سعر الخام قد يبدأ في تسجيل تراجع تدريجي في العام المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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