الهيئة العامة للأوقاف تدشّن ورش عمل مشروع نظام الأوقاف لتطوير معاملاته

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تهدف إلى مشاركة المختصين في تحديد أهم معالم النظام وأطره التشريعية

عقدت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ في مدينة الرياض، أولى ورش عمل مشروع نظام الأوقاف، التي تهدف إلى مشاركة الخبراء والمختصين في تحديد أهم معالم النظام وأطره التشريعية.

شارك في ورشة العمل محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وعدد من مسؤولي الهيئة من المختصين باللوائح والأنظمة؛ فيما حضر الورشة عدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالقطاع الوقفي من واقفين ونظار.

افتُتحت الورشة بكلمة لمحافظ الهيئة رحّب خلالها بالحضور؛ مؤكدًا أهمية إيجاد نظام للأوقاف، يسهم في تطوير معاملات وخدمات القطاع الوقفي؛ داعيًا الجميع للمشاركة في صناعة نظام يضمن قطاعًا محوكمًا ومستدامًا، منوهًا بالدعم والرعاية الكريمة للقطاع الوقفي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتمنيًا للحاضرين التوفيق للخروج بمخرجات وتوصيات تُحقق المستهدفات من هذه الورشة.

وأقيم عرض تقديمي عن مشروع نظام الأوقاف، تَضَمّن أبرز التجارب الدولية الرائدة، والمحاور التي يعمل عليها فريق صياغة مشروع النظام لدى الهيئة، إضافة إلى الأثر الواقع على القطاع بعد إقرار النظام؛ لينتظم الحضور بعد ذلك في حلقات نقاش تناولت أبرز المرئيات حيال المشروع.

وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي الهيئة العامة للأوقاف في التعاون مع الشركاء ومد جسور التواصل مع ذوي العلاقة، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتكامل لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.