أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهيئة العامة للأوقاف تدشّن ورش عمل مشروع نظام الأوقاف لتطوير معاملاته

Print
تهدف إلى مشاركة المختصين في تحديد أهم معالم النظام وأطره التشريعية

الهيئة العامة للأوقاف تدشّن ورش عمل مشروع نظام الأوقاف لتطوير معاملاته

عقدت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الاثنين 5 ربيع الأول 1443هـ في مدينة الرياض، أولى ورش عمل مشروع نظام الأوقاف، التي تهدف إلى مشاركة الخبراء والمختصين في تحديد أهم معالم النظام وأطره التشريعية.

شارك في ورشة العمل محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وعدد من مسؤولي الهيئة من المختصين باللوائح والأنظمة؛ فيما حضر الورشة عدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالقطاع الوقفي من واقفين ونظار.

افتُتحت الورشة بكلمة لمحافظ الهيئة رحّب خلالها بالحضور؛ مؤكدًا أهمية إيجاد نظام للأوقاف، يسهم في تطوير معاملات وخدمات القطاع الوقفي؛ داعيًا الجميع للمشاركة في صناعة نظام يضمن قطاعًا محوكمًا ومستدامًا، منوهًا بالدعم والرعاية الكريمة للقطاع الوقفي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ومتمنيًا للحاضرين التوفيق للخروج بمخرجات وتوصيات تُحقق المستهدفات من هذه الورشة.

وأقيم عرض تقديمي عن مشروع نظام الأوقاف، تَضَمّن أبرز التجارب الدولية الرائدة، والمحاور التي يعمل عليها فريق صياغة مشروع النظام لدى الهيئة، إضافة إلى الأثر الواقع على القطاع بعد إقرار النظام؛ لينتظم الحضور بعد ذلك في حلقات نقاش تناولت أبرز المرئيات حيال المشروع.

وتأتي هذه الورشة ضمن مساعي الهيئة العامة للأوقاف في التعاون مع الشركاء ومد جسور التواصل مع ذوي العلاقة، من أجل المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتكامل لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة تصل عقوبتها للسجن 20 عاماً

"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه

"كلينتون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من عدوى انتشرت في دمه

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

للمرة السابعة على التوالي.. وبـ5 محاور عنوانها "حلول تقنية لوطن آمن".. "الداخلية السعودية" تفتتح جناحها في "جيتكس دبي"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"

"ابن مبارك" و"غروندبرغ" يبحثان جرائم الحوثي ضد سكان "عبدية مأرب"