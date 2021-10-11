أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

احتفالات في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إغلاق صناديق الاقتراع

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصر.. الأمن يستهدف أباطرة المخدرات ويضبط شحنة بملايين الجنيهات

مصر.. الأمن يستهدف أباطرة المخدرات ويضبط شحنة بملايين الجنيهات

ماكرون يندد بجرائم ضد جزائريين في باريس

ماكرون يندد بجرائم ضد جزائريين في باريس

شاهد.. إنقاذ سلحفاة عملاقة تزن 270 كيلوغرامًا وإعادتها إلى المحيط

شاهد.. إنقاذ سلحفاة عملاقة تزن 270 كيلوغرامًا وإعادتها إلى المحيط

تبديل حرس الشرف.. عرض يزين الكرملين

تبديل حرس الشرف.. عرض يزين الكرملين