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برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس»
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:53 مساءً
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد
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الأحد 17 أكتوبر 2021 08:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
احتفالات في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إغلاق صناديق الاقتراع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 11 أكتوبر 2021 01:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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