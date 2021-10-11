مسارح دار الأوبرا تتزين في احتفالها بمرور 33 عاما على تأسيسها

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اقام مركز تنمية المواهب إحتفال بدار الأوبرا بالاسكندرية بمناسبة عيد ميلاد دار الاوبرا المصريه الـ(٣٣) وذلك بمشاركة فصول كورال الاطفال تدريب د.محمد حسنى وفصول الغناء العربى تدريب الفنان.وليد حيدر.

وكذلك أقام المركز حفل لفصول ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام بحضور السيد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، والذى أشاد بالمجهودات المبذولة لخروج الحفل بهذا المستوى الفنى الرائع المشرف لفصول القدرات الخاصة واقيم أيضا على هامش الحفل معرض لفصول الرسم بمركز تنمية المواهب بدار أوبرا دمنهور تدريب الفنانة مريم ساويرس.

وشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور د مجدي صابر رئيس الأوبرا وتحت رعاية د.ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تكريم داڤدي اسكلماني مدير المعهد الثقافي الايطالي والمستشار الثقافى لسفارة ايطاليا بالقاهرة السوبرانو العالمية الدكتورة ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة تقديرا للتعاون المثمر مع المعهد واسهاماتها في نشر فن الاوبرا وبمناسبة مرور 150 عام على تقديم «اوبرا عايدة» في مصر لاول مرة باعتبارها اشهر واهم من قام باداء دور البطولة بها وذلك خلال الحفل الذي اقيم لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة اروكسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى اليو اورتشيللو ومشاركة كورال اوبرا القاهرة واخرجه حازم طايل وتضمن مختارات موسيقية من أوبرا عايدة بنسختها الاولى التي قدمت عام ١٨٧٢ إلى جانب مقتطفات من أشهر الاوبرات العالميه كان منها صلاة الغروب الصقلية- التراڤاتورى- ريجوليتو لڤيردى، قوة المصير- الاميرة الغجرية لكولمان، حلاق اشبيليه لروسينى ولابوهيم لبوتشينى.. أداها ببراعة واقتدار ايمان مصطفى، منى رفله، داليا فاروق، سلمى الجبالى، چولى فيظي، ليلى ابراهيم، باص رضا الوكيل، عزت غانم، عماد عادل، مصطفى محمد، هانى الشافعى، وليد كريم، عمرو مدحت .

وشهد مسرح النافورة امسية من زمن الفن الجميل احيتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي وضمت موسيقى بعنوان عيد الاوبرا فكرة واعداد قائد الحفل إلى جانب مختارات من اشهر المؤلفات التي كتبها كبار الملحنين منها «زورونى كل سنة مرة، القريب منك بعيد، قولوا لعين الشمس، نصرة قوية، شفت حبيبى، سالمة يا سلامة، ع الدوار، اهو ده اللى صار، عن العشاق، ليلة من الليالي، اشترونى، نشيد الجامعة، انا المصرى، كنت فين، خايف مرة احب، هنا القاهرة وبالاحضان»، وتالق خلالها كل من ياسر سليمان، احمد عفت، صابرين النجيلى، رحاب مطاوع.

وعلى المسرح الصغير قدمت مجموعة الاوبرا لموسيقى الحجرة باشراف عازف الفيولينة محمود عثمان عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية لكل من ميخائيل جلينكا، جوزيف هايدن، فيليكس مندلسون .

اما مسرح الجمهورية استضاف حفلا لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض والتابع للمركز القومى لثقافة الطفل وتضمن مجموعة من الاعمال الموسيقية والغنائية التراثية والمعاصرة .

وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية اقيم حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي تضمن عدد من الروائع الغنائية لكوكب الشرق ام كلثوم هي سيرة الحب- فات الميعاد تغنت بهما غادة ادم، ثورة الشك- شمس الاصيل شدت بهما رحاب عمر .

وعلى مسرحى سيد درويش «أوبرا الأسكندرية» وأوبرا دمنهور تالق طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حيث اقيم حفلان لفصول كورال الأطفال تدريب الدكتور محمد حسني، الغناء العربي تدريب الدكتور وليد حيدر وذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت هيام بكوكبة من المؤلفات الغنائية المتنوعة كان منها «فيها حاجة حلوة، احلف بسماها، دولا مين، اغلى اسم، على بلد المحبوب، النور مكانه، ان كنت ناسى، يا مسافر وحدك، اما براوة» .