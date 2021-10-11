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حكايات فن الفلامنكو بأوبرا القاهرة والإسكندرية

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حكايات فن الفلامنكو بأوبرا القاهرة والإسكندرية حكايات فن الفلامنكو بأوبرا القاهرة والإسكندرية

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ضمن احتفالاتها بعامها 33 تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فرقة فلامنكو دى مدريد الاسبانية التي تعد أحد أشهر فرق فن الفلامنكو في العالم كاول فرقة اجنبية زائرة في الموسم الجديد لتقديم عرض فيستا فلامنكا لمدة خمسة ليالى تبدا الثامنة مساء الخميس، الجمعة، السبت 14، 15، 16 اكتوبر على مسرح النافورة والثلاثاء، الأربعاء 19، 20 على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» وذلك بالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة.

العرض إنتاج ماهر ذكري وصمم رقصاته فرانسيسكو جيريرو ومن إخراج لوتشيانو رويز ويضم مجموعة من العروض الخاصة بالفرقة والتي تروى حكايات فن الفلامنكو وتجمع بين الرقصات والموسيقى والاغاني وتتميز بالإبهار والتنوع والحيوية وتبرز التناغم الجسدي والذهني للعارضين عاكسة طابع هذا الفن الذي نشأ في جنوب اسبانيا نتاج تركيبة إجتماعية خاصة ثم تطور في القرن الثامن عشر حتى وصل إلى شكله الحالي.

فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت إلى مؤسسة ثقافية في نوفمبر 2009 تضم مجموعة من اشهر مصممى ومدربى الاستعراضات الذين قامو بتأهيل اكثر من 200 عارض و50 موسيقى بهدف إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الاسبانى والبروليرو الذي يعد جزء اصيل من تاريخ الفنون في اسبانيا، طافت الفرقة مختلف دول العالم في جولات فنية ناجحة منها ايطاليا، سويسرا، استونيا، رومانيا، الصين، المانيا، البرازيل، المكسيك، بنما، البرتغال والارجنتين كما شاركت في مسابقات ومهرجانات عالمية منها مهرجان بكين الدولى وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الاوبرا.

المصرى اليوم

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