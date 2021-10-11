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وزير الري: القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة للتوصل لاتفاق عادل حول ملء سد النهضة

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وزير الري: القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة للتوصل لاتفاق عادل حول ملء سد النهضة وزير الري: القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة للتوصل لاتفاق عادل حول ملء سد النهضة

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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن لن تنتظر حدوث ضرر بالغ لمواردها المائية ومن يحدث ضرر بالغ يتحمل مسؤوليته -في إشارة إلى ما تقوم به إثيوبيا من أعمال أحادية في سد النهضة-.

وأشار وزير الري خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين، الاثنين، إلى أن مصر تعمل على التعاون مع دول حوض النيل والدول الإفريقية في مشروعات مياه تستهدف التنمية، لافتًا إلى أن حساسية مصر ليست من التنمية ولكن من الفعل الأحادي الذي يُراعي الآخرين.

وتابع وزير الري أنه من حق المصريين القلق حول أزمة سد النهضة لكن لا يكون مرضيًا، واصفًا الوضع فيما يتعلق باستئناف المفاوضات بأنه في شبه حالة تجمد حاليًا.

وأكد «عبدالعاطي» أن هناك اتصالات على مستويات مختلفة ومن دول مختلفة لكنها لا ترق لمستوى طموحات مصر، مشددًا على أن القاهرة تطالب بآلية واضحة ومدة زمنية محددة مع وجود مراقبين دوليين لهم دور للتوصل لاتفاق عادل وجاد حول قواعد ملء وتشغيل وسد النهضة.

ولفت وزير الري إلى ضرورة أن يثبت الطرف الآخر في ملف سد النهضة جديته، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر حدوث ضرر دامغ، ومن يحدث ضرر دامغ يتحمل مسؤوليته، وأن أجهزة الدولة المصرية تعمل على ملف سد النهضة.

المصرى اليوم

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