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: اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور منذ بداية العام

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روسيا : اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور منذ بداية العام : اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بـ إنفلونزا الطيور منذ بداية العام

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قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك «روس بوتريبنادزور» إنه تم منذ بداية العام اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في .

وذكرت بوبوفا أن السلطات الصينية سجلت في الصيف الماضي، إصابة واحدة بـ إنفلونزا الطيور.

وأضافت بوبوفا للصحفيين اليوم الإثنين: «في هذا العام، تم تسجيل حالتين لانتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر. تم تسجيل هذه الأمثلة وإقرارها، من قبل منظمة الصحة العالمية، في روسيا تم تسجيل حالة واحدة، وفي هذا الصيف تم تسجيل نفس الحالة في الصين».

في وقت سابق، أشارت بوبوفا إلى أنه تم في روسيا بناء نظام مراقبة لانتقال محتمل بين الأنواع للإنفلونزا، ولا سيما من الطيور إلى الإنسان.

المصرى اليوم

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