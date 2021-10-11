سقوط سمسار بتهمة تحرير إقامات وهمية للأجانب في القاهرة (صورة)

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تمكنت إدراة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط صاحب مكتب سمسار عقارات دون ترخيص بمنطقة دار السلام، له معلومات جنائية، لاتهامه بتحرير عقود إيجار وهمية للأجانب المنتهي إقامتهم بالبلاد.

أفادت التحريات بأن المتهم يحرر عقود الإيجار للأجانب بالعقار محل سكنه على خلاف الحقيقة، وتوثيق تلك العقود بمكتب الشهر العقاري، حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم بالبلاد واتخاذه من المكتب محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع مقابل تحصله على مبالغ مالية.

المضبوطات بحوزة المتهم

وذكرت التحريات أنه عُثر داخل مكتب المتهم على 3 عقود إيجار بأسماء أشخاص مختلفين «أجانب»، و13 صورة ضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين «أجانب»، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز إسكنر، وهاتف محمول يحوي عددًا كبيرًا من الصور الضوئية لجوازات سفر خاصة بأشخاص مختلفين «أجانب»، سبق تحرير المتهم عقود إيجار لهم على النحو المشار إليه.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.