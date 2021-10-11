ضبط بدال تمويني بحوزته 4 ماكينات للاستيلاء على السلع وفرق الخبز بالقليوبية

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ضبط مباحث التموين في القليوبية بدال تموينى عثر بحوزته على 4 ماكينات لصرف السلع التموينية ونقاط فرق الخبز للمواطنين والاستيلاء على رصيد غير شرعى عن طريق تلك الماكينات وتم التحفظ عليها وتحرر محضر بالواقعة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد ورود معلومات حول قيام بدال تموينى بالاستيلاء على السلع التموينية ونقاط فرق الخبز بدون وجة حق

وتم مداهمة المحل وضبط صاحبه وعثر بحوزته على 4ماكينات صرف سلع تموينية ونقاط فرق الخبز وتبين انه يقوم بالاتسيلاء على فرق الخبزمن المواطنين والتحصل على رصيد غير شرعى عن طريق ماكينات الصرف الخاصة بمحل تموينى أخر

كما تم ضبط مصنع ومخزن لإنتاج الملابس الجاهزة بهما 11470 قطعة ملابس جاهزة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة و70 ماكينة خط إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق