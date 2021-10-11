لارتباطها بمشاهد مع داني جلوفر.. سينتيا خليفة تعتذر عن عدم حضور «الجونة»

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اعتذرت الفنانة سينتيا خليفة عن عدم تمكنها من حضور افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في 14 إكتوبر المقبل، بالرغم من استعدادها الكامل للحضور.

وأعلنت أن الذي سيمنعها هو سفرها لتصوير مسلسل ضخم في الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلى جنب مع الممثل الأمريكي الشهير «داني جلوفر».

وكما أكدت أنها ستبذل قصاري جهدها لحضور على الأقل يوم واحد من المهرجان.

وقد علقت الفنانة سينتيا خليفة على غيابها قائلة:«مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجاني المفضل لكنني سعيدة ومتحمسة للغاية لتلك الفرصة في هوليوود، لانه حلم كبير بدأ في التحقق.

‎وأضافت أيضاً:«سأقوم بدوري التمثيلي بجانب الممثل الأمريكي العالمي داني جلوفر وأنها لفرصة رائعة ستنقل مسيرتي إلى العالمية.

‎هذا العمل سوف سيتم عرضه على شاشات التليفزيون داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية العالمية.

‎وأشارت الفنانة سينتيا خليفة إلى أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول دورها الهوليودي عند انضمامها لأواخر أيام المهرجان.

‎وكانت قد أستقرت سينتيا منذ أكثر من سنة في القاهرة، وستعود لإستئناف تصوير مسلسليها «دليلك الذكي للطلاق» و«بيمبو» وسيصدر كلاهما قريباً