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يخوض المنتخب السعودي غداً الثلاثاء مواجهة مهمة عندما يستضيف نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.
وستكون نقاط المباراة الثلاث، هدفا أساسيا للأخضر، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويتم العلامة الكاملة بعد أربع جولات، ليخطو خطوة كبيرة نحو المونديال، حتى لو ظل المنتخب الأسترالي يقاسمه صدارة المجموعة، ويتفوق الأخير بالأهداف.
كما سيكون على الأخضر تحقيق فوز نادر على التنين الصيني في تصفيات المونديال، حيث لم يسبق لأصحاب الأرض الفوز في مثل هذه المناسبات.
ويعول المنتخب السعودي على المؤزارة الجماهيرية، بعد أن سمحت السلطات بحضور الجماهير بنسبة 100%، بقرار استثنائي، فضلاً ع ثقة اللاعبين في انفسهم، والتي اكتسبوها من الانتصارات المتتالية التي حققوها.
يفتقد المنتخب السعودي فى المباراة نجميه عبدالله عطيف وسالم الدوسري، لذا سيعتمد الفرنسي رينارد تشكيلته التي خاض بها مباراة اليابان يوم الخميس الماضي، وقد يدفع بعبدالرحمن العبود على حساب عبدالرحمن غريب، ليناسب السرعة الصينية.
فوز المنتخب السعودي غداً يسهل من مهمته كثيراً لصدارة المجموعة، على ان تكون مهمته الفاصلة عندما يلاقي نظيره الأسترالي، الذي يملك مثله 9 نقاط.
على الجانب الاخر فإن لي تاي المدير الفني للمنتخب الصيني، يحاول البناء على الفوز القاتل الذي حققه فريقه على فيتنام، حيث كان متقدماً بهدفين نظيفين، وتمكن المنتخب الفيتنامي من إدراك التعادل، قبل أن يخطف مهاجمه وو لي هدفا قاتلاً في الدقيقة (90+5).
ويتمنى لي تاي أن يستثمر لاعبوه الدفعة المعنوية الهائلة التي خرجوا بها من تلك المباراة، كما يعول على مهارة لاعبيه زهانج يونينج ووو لي لخطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض.