أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال

Print
"موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال "موبايلي" تنال شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال
في إنجاز يتحقق للعام التاسع على التوالي

للعام التاسع على التوالي؛ استطاعت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، الحصول على شهادة ISO 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال من قِبَل المعهد البريطاني للمعايير "BSI"، الذي يعد المرجع الرائد عالميًّا في مجال إصدار شهادات الآيزو.

وأشارت "موبايلي" إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات موبايلي، ويعد بمثابة اعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة ممثلة في جميع الإدارات؛ من أجل الحفاظ على ضمان استمرارية أعمالها وسرية بياناتها من خلال توثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ؛ لضمان المرونة التشغيلية".

ونوّهت الشركة بأنها ملتزمة منذ انطلاقها بتبني وتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجال ضمان استمرارية الأعمال، والحصول على الاعتمادات المحلية والعالمية.

يُذكر أن منهجية "موبايلي" في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال -وفقًا لمتطلبات 22301 ISO- تعد واحدة من أهم ما يميزها عن منافسيها؛ حيث يحدد هذا النظام المتطلبات اللازمة لتوثيق واختبار وتفعيل خطط الطوارئ وسجلات الحوادث، إضافة إلى برامج التدريب والتوعية بالمخاطر.

ومن شأن حصول موبايلي على شهادة الآيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية الأعمال، فتح المجال لاغتنام المزيد من فرص العمل في قطاع الأعمال، وكسب ثقة الموردين؛ إذ إن الحصول على هذا الاعتماد هو البرهان على استعداد الشركة للقيام بأعمالها على أكمل وجه مهما كانت الأزمات والتحديات التي قد تتعرض لها.

ويتميز نظام إدارة استمرارية الأعمال، بتحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية في المؤسسات وقت الأزمات، إضافة إلى تخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في 5 حوادث تصادم بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 10 في 3 حوادث طرق بالمنيا

مصرع شخص وإصابة 10 في 3 حوادث طرق بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا

إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقة في المنيا

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا

إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا