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في ثاني أيام الدراسة.. طلاب «فصل الخانكة» يجلسون على مقاعد بدلًا من الأرض (صور)

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في ثاني أيام الدراسة.. طلاب «فصل الخانكة» يجلسون على مقاعد بدلًا من الأرض (صور) في ثاني أيام الدراسة.. طلاب «فصل الخانكة» يجلسون على مقاعد بدلًا من الأرض (صور)

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أدى طلاب مدرسة المثلث الإبتدائية بالخانكة يومهم الدراسي الثاني، الإثنين، جالسين على المقاعد التي وفرتها الإدارة التعليمية، حيث جلس كل طفلين على مقعد لمراعاة الكثافة، بعدما قضوا أول يوم دراسي لهم على الأرض دون مقاعد.

كان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرر إحالة مدير مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة للتحقيق وعزله من منصبه وتعيين آخر بدلا منه بعد تداول بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا لجلوس طلاب أحد الصفوف بالمدرسة على الأرض لعدم وجود مقاعد.

وقال وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لتزويد المدرسة بالمقاعد اللازمة مشددا على توفير مقاعد للطلاب تحت أي ظرف.

مؤكدا انه تم الانتهاء من فرش الفصل والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.

وأعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الدراسة انتظمت في اليوم الدراسي الثاني في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة لحماية الطلبة والطالبات وكافة العاملين بالمدارس.

فصل مدرسة المثلث بعد وضع المقاعد به
فصل مدرسة المثلث بعد وضع المقاعد به
فصل مدرسة المثلث بعد وضع المقاعد به
فصل مدرسة المثلث بعد وضع المقاعد به

المصرى اليوم

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