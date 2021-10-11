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تنفيذ 4849 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

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تنفيذ 4849 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية تنفيذ 4849 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بمٌشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام بنطاق المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قطعة سلاح ناري وأبيض، و21 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهمًا لـ 9 منهم معلومات جنائية، فضلاً عن ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 4849 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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