ترجع للعصر «اليونانى الرومانى».. الداخلية تعلن أكتشاف سرداب اثنء التنقيب عن الاثار في سوهاج

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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار، بعد ان أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود (حفر غير منتظم الشكل بعمق 4 متر ينتهى بسرداب للناحية القبلية بطول 8 متر ينتهى، وسرداب للناحية الغربية بطول 12 متر ينتهى، وآخر يتجه للناحية القبلية بطول 25 متر تقريباً له سقف حجرى وأرضية من الحجر الجيرى وبنهايته نقوش على أحد أحجاره)، وعثر على (بعض المداميك من الطوب الأحمر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وأمكن ضبط ( 12 قطعة متنوعة يشتبه في آثريتها).

وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد التربح وبمعاينة مكان البلاغ بمعرفة لجنة من الجهات المختصة، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار وأن القطع الأثرية المضبوطة ترجع للعصر «اليونانى الرومانى»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.