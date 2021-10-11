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«الري» عن تطورات بناء سد النهضة: نحن لا نقف مكتوفي الأيدي

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«الري» عن تطورات بناء سد النهضة: نحن لا نقف مكتوفي الأيدي «الري» عن تطورات بناء سد النهضة: نحن لا نقف مكتوفي الأيدي

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كشف الدكتور عمرو فوزي، مسؤول في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل استخدام تطبيقات صور الأقمار الصناعية الرادارية لمراقبة الإزاحة الأرضية في سد النهضة.

وقال «فوزي» خلال حوار مفتوح حول إدارة الموارد المائية والري في ، بحضور رؤساء التحرير والإعلاميين والصحفيين بالقناطر، إن هناك دراسات من للجنة الخبراء الدوليين مائية وبيئية وعلى أمان السد، موضحًا أنه من المفترض توافر بيانات حول الوضع الإنشائي وتطوراته ويكون فيه تحديث للوضع الإنشائي.

وأشار «فوزي» إلى أن هناك أوقات كثيرة لا يتوفر فيها بيانات حول سد النهضة، مضيفا «نحن لا نقف مكتوفي الأيدي لأن سلامة السد تهمنا وعنينا على هناك، وليس فقط سد النهضة ولكن كل المشروعات في حوض النيل وداخل مصر».

وتابع أن هناك أجهزة في السدود تقيس التغيرات الموجودة في منطقة سد النهضة، لافتا إلى أن الصور الرادارية تحتاج إلى أكثر من تخصص ويتم استخدامها في متابعة سد النهضة ومنشآت داخل السد وخارج مصر، وأن هناك أبحاث أجريت على تربة منطقة سد النهضة، مؤكدة أن هناك مشكلات موجودة به من ناحية السلامة الإنشائية.

المصرى اليوم

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