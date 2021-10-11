ميناء الإسكندرية يستقبل 2500 سائح من جنسيات مختلفة (صور)

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استقبل ميناء الإسكندرية، الإثنين، السفينة السياحية «Weite MEIN SCHIFF 6»، وعلى متنها 2500 سائح من جنسيات مختلفة، بينهم طاقم السفينة.

كان في استقبال السفينة السياحية على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، عدد من قيادات الميناء وشيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية.

ووزعت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة على السائحين الورود بالإضافة إلى إهدائهم النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كافة الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وتتطابق الإجراءات مع التوصيات التي تنصح بها الوكالة الأوروبية للأمن البحري EMSA ومنظمة الميدكروز المعنية بالسياحة البحرية ضمن خطط استئناف الرحلات السياحية.

وتعد هذه الرحلة واحدة من سلسلة الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية إذ من المتوقع توافد عدد ٦ رحلات سياحية أخرى بواقع رحلة أسبوعياً.

ميناء الاسكندرية يستقبل 2500 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة- صور

ميناء الاسكندرية يستقبل 2500 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة- صور

ميناء الاسكندرية يستقبل 2500 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة- صور

ميناء الاسكندرية يستقبل 2500 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة- صور

ميناء الاسكندرية يستقبل 2500 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة- صور