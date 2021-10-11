السواق قتل المليونيرة وسرق مجوهراتها واموالها وسيارتها ودفنها فى فيلتها بالعلمين

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص بمركز شرطة قليوب بقيام شقيقته مالكة شركة "لها معلومات جنائية"بترك محل سكنها وقيامها بالتواصل معه عقب تركها المسكن عن طريق تطبيق واتس آب وأخبرته برغبتها فى الإقامة بمفردها لمرورها بحاله نفسية سيئة وعدم رغبتها فى التواصل مع أهليتها دون الإفصاح عن مكان تواجدها ، وأنه إعتاد إرسال مبالغ مالية لها عن طريق سائقها الخاص "له معلومات جنائية") وإتهم الأخير بأنه وراء غياب شقيقته.

بتقنين الإجراءات تم ضبط السائق وبمواجهته انكر الواقعة وإدعى بأن المتغيبة تواصلت معه هاتفياً وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وأنها إستقلت سيارة بصحبة آخر ولم يعلم وجهتهما، وأنها تتواصل معه عبر تطبيق الواتس آب فى كافة إحتياجاتها.

ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدم صحة أقوال المتهم وأنه وراء إختفاء المتغيبة بالإشتراك مع شقيقه "تم ضبطه" وبمواجهته أقر بحضور شقيقه لمسكنه مستقلاً سيارة المجنى عليها ، وطلب منه التوجه صحبته إلى مسكنها لنقلها لإحدى المستشفيات عقب إدعائه بأنها تعانى من أزمة صحية ، وفور وصولهما فوجئ بالأخيرة مصابة بمنطقة الرأس ، وبسؤال شقيقه "المتهم الأول" إعترف بقتلها بسبب قيامها بالتعدى عليه بالسب والشتم ، وقاما بوضع الجثة بحقيبة السيارة وقام المتهم الأول بتوصيله لمحل سكنه ثم تخلص من الجثة بمكان غير معلوم لديه ،وبمواجهة المتهم الأول بأقوال شقيقه أيدها، وأقر بأنه قام بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع المجنى عليها حيث تحصل على "بندقية خرطوش" خاصة بالمجنى عليها وأطلق عيار نارى تجاهها محدثا إصابتها بالرأس مما أدى إلى وفاتها فى الحال، ثم إستولى على "مبلغ مالى- بعض المشغولات الذهبية من الخزينة الخاصة بها- عدد 3 هواتف محمول ملكها" ، وعقب ذلك إستعان بشقيقه لمساعدته فى إنزال جثة المجنى عليها ، ثم توجه بمفرده إلى الفيلا الخاصة بها بطريق العلمين وقام بدفنها بحديقتها، ثم قام بإعادة السيارة مرة أخرى لأهلية المجنى عليها ، وأضاف بإستيلائه على سيارة أخرى ملكها والتصرف فيها بالبيع بموجب توكيل قامت بتحريره له قبل وفاتها لأحد الأشخاص مقيم محافظة البحيرة، كما أضاف بقيامه بإستخدام الهواتف الخاصة بها فى التواصل مع أهليتها منتحلاً شخصيتها لإيهامهم بأنها على قيد الحياة.

وأرشد عن "مكان تصريف المشغولات الذهبية، سيارتين قام بشرائهما من متحصلات الواقعة، الهواتف المحمولة المستولى عليها".