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«تموين مطروح»: ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

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«تموين مطروح»: ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء «تموين مطروح»: ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

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نظمت مديرية بمطروح، الإثنين، حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين إلى المخابز البلدية والمحال التجارية بمدينة الحمام وقرى بنجر السكر.

وأوضح حسن كمال الشيبانى مدير عام مديرية التموين بالمحافظة أن الحملة اسفرت عن ضبط عدد 26 ستة وعشرون من المخالفات المتنوعة والهامة كان أبرزها ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم ( عدد 1500 كجم دقيق) وذلك قبل تهريبا والإتجار بالسوق السوداء.

وأضاف أنه تم ضبط مخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة لعدم نظافة ادوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز وعدد 5 مخالفات للتوقف عن الإنتاج دون إذن رسمي أو عذر قهري و10 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ( مخابز بلدية ) و6 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة لعدم الإحتفاظ بسجل التفتيش ( مخابز بلدية )، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها.

جاء بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لعمل جميع الأنشطة التموينية المسئولة عن السلع التموينية المدعمة وحرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم ووصوله لمستحقيه وضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

المصرى اليوم

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