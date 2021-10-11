حضور نسائي قوي في الحكومة التونسية الجديدة

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بعد أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد لأول مرة في تاريخ البلاد، امرأة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة ، شهد مجلس الوزراء حضورًا نسائيًا قويًا في التشكيلة الحكومية الجديدة ، حسب روسيا اليوم.
وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن ، أنها قدمت مقترحًا بالتشكيلة الحكومة، وأن الرئيس قيس سعيد صدق عليه.
هذا وضم مجلس الوزراء فى الحكومة التونسية الجديدة 8 وزيرات جدد، حملت بعضهن حقائب سيادية في هذه الحكومة، من إجمالي 23 حقيبة وزارية، وتوزعت كراسيهن بالشكل الآتي:
- وزيرة العدل، ليلى جفال.
- وزيرة الصناعة والطاقة، نايلة نويرة غوندي.
- وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن حميدة.
- وزيرة التجهيز والإسكان، سارة زعفراني جندري.
- وزيرة المرأة، أمال بالحاج.
- وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي
- وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي.
- وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية