أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ مطروح يعتمد نتيجة المقبولين بمدرسة التمريض

Print
محافظ مطروح يعتمد نتيجة المقبولين بمدرسة التمريض محافظ مطروح يعتمد نتيجة المقبولين بمدرسة التمريض

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الإثنين، نتيجة الطلاب المقبولين في مدارس التمريض للطلبة والطالبات، على مستوى محافظة مطروح، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي٢٤٦ طالباً وطالبة.

وقال «شعيب» في تصريحات صحفية، إن عملية القبول تمت طبقاً لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة ،مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية التامة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول، وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح من خلال لجنة قبول وتنسيق الطلبة المنقدمين لمدارس التمريض بمحافظة مطروح للعام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢،وتضم كلا من دعصام عبدالسميع نادى وهويدا ابراهيم احمد ومها عبدالكريم واحمد على صالح.

تقدم عدد ٤٤٨ طالب من خربجى الشهادة الإعدادية تم قبول ٢٤٦ طالبا ممن انطبقت عليهم الشروط وذلك للالتحاق بمدارس التمريض بمدن مرسى مطروح والحمام وسيوة للعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، باجمالى عدد ٦ فصول منها ٣ فصول بنات وفصل بنين بمرسي مطروح، و٢ فصل بنات وفصل بنين بالحمام وفصل بنين بسيوة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لاعضاء اللجنة على جهودهم في استقبال طلبات الطلاب واختيار المقبولين منهم وفق الضوابط والشروط المحددة دون استثناءات وبكل شفافية لاعطاء الفرصة لجميع أبناء مطروح الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفنى للتمريض.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية

مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس

«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس