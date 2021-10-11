محافظ مطروح يعتمد نتيجة المقبولين بمدرسة التمريض

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عتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الإثنين، نتيجة الطلاب المقبولين في مدارس التمريض للطلبة والطالبات، على مستوى محافظة مطروح، للعام الدراسي 2021 /2022، بإجمالي٢٤٦ طالباً وطالبة.

وقال «شعيب» في تصريحات صحفية، إن عملية القبول تمت طبقاً لجميع الضوابط واللوائح المنظمة، بوزارة الصحة والاشتراطات المعلنة ،مع مراعاة جميع معايير الشفافية والحيادية التامة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين في اختبارات القبول، وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح من خلال لجنة قبول وتنسيق الطلبة المنقدمين لمدارس التمريض بمحافظة مطروح للعام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢،وتضم كلا من دعصام عبدالسميع نادى وهويدا ابراهيم احمد ومها عبدالكريم واحمد على صالح.

تقدم عدد ٤٤٨ طالب من خربجى الشهادة الإعدادية تم قبول ٢٤٦ طالبا ممن انطبقت عليهم الشروط وذلك للالتحاق بمدارس التمريض بمدن مرسى مطروح والحمام وسيوة للعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، باجمالى عدد ٦ فصول منها ٣ فصول بنات وفصل بنين بمرسي مطروح، و٢ فصل بنات وفصل بنين بالحمام وفصل بنين بسيوة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لاعضاء اللجنة على جهودهم في استقبال طلبات الطلاب واختيار المقبولين منهم وفق الضوابط والشروط المحددة دون استثناءات وبكل شفافية لاعطاء الفرصة لجميع أبناء مطروح الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفنى للتمريض.