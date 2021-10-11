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يحتفل عشاق نجم الغناء عمرو دياب اليوم 11 أكتوبر بعيد ميلاده الـ60، وبمشوار يتجاوز 37 عاما بدأه الهضبة بأول ألبوماته «ياطريق» 1983، ويأتي عام الهضبة الـ60 ليسطر بالعديد من الأرقام ونسب المشاهدة التي حققتها أغانيه، حيث طرح 3 أغان الصيف الماضي حققت انتشارا واسعا، بل وتصدرت عدة تطبيقات موسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي «اتقل» و«أحلى ونص» و«الدنيا بترقص»، ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «عيشني» وطرح منه عدة أغان وبروموهات مؤخرا منها «انت الحظ» و«رايقة» و«حلو التغيير» ليظل التغيير والتجدد شعارا يرفعه الهضبة طوال مشواره، كما أطلق خط أزياء وعطر يحمل اسمه.

عمرو دياب - صورة أرشيفية

أغنية الدنيا بترقص للفنان عمرو دياب - صورة أرشيفية

ولم يخل عام 2021 من أزمات مر بها عمرو دياب، أحدها من أشهر صناع ألحان أغانيه، وآخرون نجوم تعرضوا لمواقف ملفتة في حفلاته التي شهدت نشاطا مكثفا له هذا العام، ولتمر تلك الأزمات ضجيجا بلا طحن، فلم تؤثر في خطواته وتجاوزها رافعا شعار إحدى أشهر أغنياته في بداياته «خالصين».ونستعرض في هذه السطور عدة أزمات ومواقف واجهها الهضبة خلال عامه الـ60:

-طلب النائب الأردني عن محافظة العقبة، حسن الرياطي، من وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية، إلغاء حفل الفنان عمرو دياب، المقرر إقامته منتصف أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه يشكل مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة وخرقاً واضحاً لأوامر الدفاع وتجاوزاً وتعدياً على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها، وحمل الرياطي الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الآلاف من داخل وخارج الأردن،بحسب قوله.

عمرو دياب - صورة أرشيفية

-كشف الفنان عمرو دياب، أنه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تعافى من الفيروس قبل تصويره أغنية «أهي أهي»، وأضاف عمرو دياب، خلال إحيائه حفلا غنائيا، أن إصابته بفيروس كورونا منعته من تصوير فيديو كليب مع المطربة إيرينا، موضحا أنه لم يتمكن من السفر لتصويره.

- صورة أرشيفية

عمرو دياب وعمرو مصطفى - صورة أرشيفية

-تعرض عمرو دياب لانتقادات كبيرة بعد إحياءه حفل زفاف عقب وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وظهرت خلاله الفنانة يسرا وهي ترقص على أنغام أغنية «نور العين» لتثير الانتقادات الكبيرة حولها، خاصة أنه كان مساء اليوم نفسه الذي شاركت فيه يسرا في جنازة «غانم» صباحا، الجدل نفسه أثارته الفنانة الشابة ملك وليلى أحمد زاهر بحضورهما حفل لعمرو دياب ورقصهما على أغنياته بعد جنازة الراحلة دلال عبدالعزيز.

-كشف الملحن عمرو مصطفى كواليس خلافه مع الفنان عمرو دياب، وذلك خلال استضافته ببرنامج «العرافة»، مع بسمة وهبة، عن خلافات مع عمرو دياب، رغم تاريخ التعاون الفني الطويل الذي يجمعهما، وقال مصطفى: «كنت سأقدم أغنية وطنية لعمرو دياب، ولكن قرر الأخير الاستعانة بملحن آخر، وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة، وشعرت إن الهضبة خذلني، وأديته كتير، وقررت عدم التعاون معه مرة أخرى»، وتابع حديثه قائلاً: «قمت بالعمل 20 عاماً مع عمرو دياب وفلوس شغلي معاه جبتها في فرحين أعملهم في يوم واحد، وتاريخ عمرو دياب كله آخر 20 سنة بتاعي».

المطرب عمرو دياب

-آثار عمرو دياب عدة تساؤلات، من جمهوره ومتابعيه، بعد تكرار رقم «34»، في خط أزيائه الجديد وهو نفس الإسم الذي أطلقه على عطرة الخاص من فترة، ويرجع السر وراء اختيار الهضبة لرقم «34» والمرسوم خلف عنقه، لتاريخ ميلاد والده ووالدته، اللذان ولدا عام 1934، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه، ففي عام 2013، دون اسم والده «عبدالباسط» ووالدته «رقية» على ذراعه بالتزامن مع إصدار ألبومه الذي حمل اسم «الليلة»، بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.

- صورة أرشيفية

-تعرض عمرو دياب لانتقادات بسبب ظهور أحد معجبيه من ذوي الحالات الخاصة في أحد حفلاته الذي ألقى بنفسه على المسرح خلال تحية عمرو له، ماأحرج الهضبة وحاول سريعا لمساعدته على النهوض من أرض المسرح وسط تصفيق حاد من جمهوره.

- صورة أرشيفية

-كشفت نور عمرو دياب ابنة الفنان الكبير من زوجته السابقة شيرين رضا والمقيمة في لندن أنها لاتتلق أي أموال من الهضبة، لأنها تعتمد على نفسها وعملها ماديا، كما كشفت ابنته «جنا» من زوجته السعودية زينة عن إصابتها بمرض «ADHD» المعروف بفرط الحركة ومعاناتها دراسيا ونفسيا بسببه.