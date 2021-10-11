أخبار عاجلة

برلماني: قانون العمل الجديد يؤكد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل -
شاهد.. استعدادات افتتاح موسم الرياض في السعودية -
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا -
«صحة المنوفية»: مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى جراحة المخ والأعصاب الخميس -
الكاظمي: السياسة تحولت عند البعض لابتزاز وخداع الناس -
مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية -
رئييس وزراء العراق يدعو السياسيين «لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس» -
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه -
مدربة يوجا: التمارين ليلاً تساعد على النوم -
وزير العدل اللبناني : البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شركة نقل الكهرباء توقع عقود تركيب ٤ محطات لتدعيم الشبكات اثناء الطوارئ

Print
شركة نقل الكهرباء توقع عقود تركيب ٤ محطات لتدعيم الشبكات اثناء الطوارئ شركة نقل الكهرباء توقع عقود تركيب ٤ محطات لتدعيم الشبكات اثناء الطوارئ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم توقيع عقد مع الإتحاد المكون من شركتى سيمنس للطاقة Siemens Energy S.A.E والجيزة سيستم Giza System لتركيب ٤ محطات متنقلة لتدعيم شبكات الكهرباء في حالات الطوارئ.

وقالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن العقد يشمل توريد والإشراف على تركيب ٢ محطة متنقلة سعة 60 م.ف. أ. جهد 220/22/22 كيلو فولت، وومحطتين متنقلة سعة 40 م.ف. أ جهد 66/22 كيلو فولت حزمة (أ) لزوم الأحمال الطارئة.

واشارت مشالي إلى ان القيمة الإجمالية للمشروع حوالى 183 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور من تاريخ الاخطار بالقبول أغسطس 2021 لافته إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

مستشار الرئيس: مصر لديها جميع اللقاحات العالمية الخاصة بكورونا

مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية

مستشار الرئيس: مصر أصبحت تمتلك مؤسسة دوائية عالمية وكوادر طبية عالمية

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والمصري للسباحه

الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون

الجبلاية تطلب حضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر والجابون