شركة نقل الكهرباء توقع عقود تركيب ٤ محطات لتدعيم الشبكات اثناء الطوارئ

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أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم توقيع عقد مع الإتحاد المكون من شركتى سيمنس للطاقة Siemens Energy S.A.E والجيزة سيستم Giza System لتركيب ٤ محطات متنقلة لتدعيم شبكات الكهرباء في حالات الطوارئ.

وقالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن العقد يشمل توريد والإشراف على تركيب ٢ محطة متنقلة سعة 60 م.ف. أ. جهد 220/22/22 كيلو فولت، وومحطتين متنقلة سعة 40 م.ف. أ جهد 66/22 كيلو فولت حزمة (أ) لزوم الأحمال الطارئة.

واشارت مشالي إلى ان القيمة الإجمالية للمشروع حوالى 183 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 شهور من تاريخ الاخطار بالقبول أغسطس 2021 لافته إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .