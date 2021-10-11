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رئيس «تعليم الكبار»: طلاب المنوفية محوا أمية 15 ألف دارس منذ 2016 وحتى الآن

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رئيس «تعليم الكبار»: طلاب المنوفية محوا أمية 15 ألف دارس منذ 2016 وحتى الآن رئيس «تعليم الكبار»: طلاب المنوفية محوا أمية 15 ألف دارس منذ 2016 وحتى الآن

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أعلن الدكتور عاشور العمرى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الإثنين، نتيجة جامعة المنوفية دورة يوليو 2021.

وقال «العمري» في تصريحات صحفية، إن طلاب جامعة المنوفية المشاركين في دورة يوليو 2021 وعددهم 724 طالب قاموا بمحو أمية عدد 2284 دارس أمي بمختلف قرى ومراكز محافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة والبحيرة وجنوب سيناء.

وأضاف أن بهذا العدد يصبح إجمالى عدد من قامت جامعة المنوفية بمحو أميتهم منذ 2016 حتى الآن عدد 15256 دارس أمي، مؤكدًا على استمرار المبادرة للمساهمة في محو أمية أكبر عدد ممكن من الأهالى.

المصرى اليوم

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