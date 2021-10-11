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رئيس قطاع التخطيط بالري: 300 متحدث و50 منظمة يشاركون في أسبوع القاهرة للمياه

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رئيس قطاع التخطيط بالري: 300 متحدث و50 منظمة يشاركون في أسبوع القاهرة للمياه رئيس قطاع التخطيط بالري: 300 متحدث و50 منظمة يشاركون في أسبوع القاهرة للمياه

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قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن أسبوع القاهرة للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي، ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح بمشاركة 1000 مشارك و300 متحدث و50 منظمة على مدار 8 جلسات رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء معنيين بشؤون المياه في العالم وممثلين عن الأمم المتحدة.

وأضافت «سيد» في كلمتها خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سيتم على هامش أسبوع القاهرة للمياه عقد لقاءات لوزراء الري والزراعة في المنطقة العربية لبحث التحديات بالمنطقة فضلا عن عقد لقاء وزاري للهيئة الدائمة لادارة الخزان الجوفي للحجر النوبي، والذي يضم والسودان وليبيا وتشاد.

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن أسبوع القاهرة للمياه سيتناول عددًا من المحاور للتعاون في قطاع المياه سواء إقليمي أو عابر للحدود واستعراض مشروعات المياه بالمنطقة وتاثير التغيرات المناخية وأي مشروعات لرد مشروعات فنية للدول دون التنسيق مع دولة أخرى لمنع أية أضرار أو مخاطر لمختلف الدول من المشروعات المائية أو الحالة الوبائية للأمراض التي تهدد تنفيذ المشروعات، فضلا عن محور الابتكارات في مجال إدارة الموارد المائية.

ولفتت «سيد» إلى أن أهم ما يميز أسبوع القاهرة للمياه أنه منصة إقليمية ودولية للحوار تشارك فيها كل الفئات وخاصة المزارعين والخبرات والمعلمين، مشيرة إلى أن أحد الجلسات سوف تناقش كيفية حل مشاكل المياه من خلال مسابقات لمشروعات تخرج الطلاب من الكليات، يشارك فيها الطلاب والدارسين وجوائز بقيمة 200 ألف جنيه للمزارعين والمعنيين بالقطاع الزراعي واستخدام المياه على أن يتم نشر الأبحاث الفائزة في دورية باسم أسبوع القاهرة فضلا عن عمل لقاءات مع قادة الفكر من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منها جلسة بالتعاون مع الأمم المتحدة لبحث التقارير الفنية لأسبوع القاهرة وتضمينها في تقرير للأمم المتحدة لدعم الشواغل المصرية في كل المجالات المائية.

المصرى اليوم

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