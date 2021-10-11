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«مياه المنيا»: تدريب على التعامل مع الحرائق وطفايات الحريق

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«مياه المنيا»: تدريب على التعامل مع الحرائق وطفايات الحريق «مياه المنيا»: تدريب على التعامل مع الحرائق وطفايات الحريق

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أهمية الإهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، وضرورة التدريب النظرى والعملى وتأهيل العاملين للتعامل مع أي مخاطر مهنية.

في سياق متصل قال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أن الشركة نظمت تدريبا عمليا ونظريا لحوالى ٤٢متدرب من مديرى المحطات وفنى الشبكات على إجراءات السلامه والصحة المهنية.

وأضاف السعيد أن التدريب تم نظريا وعمليا على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها وذلك للعمل على تأمين المحطات ضد مخاطر الحريق ورفع كفاءة العاملين وتوفير الإحتياجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

المصرى اليوم

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