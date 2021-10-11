محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بمستشفى مشتول السوق للوقوف علي مستوي الخدمات

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة سير إنتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من إلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض، وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.

تفقد محافظ الشرقية قسم الإستقبال، ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 30 ماكينة، مشدداً على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوى للحفاظ على أرواح المواطنين، متمنياً للمرضي الشفاء العاجل.

كما تفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال بالمستشفى بسعة 19 حضانة ،مؤكداً على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والإستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الإنشاء الجارية بسلم الطوارئ بالمستشفى ،لخدمة المترددين على العيادات الخارجية دون المرور من خلال المبني المخصص لإستقبال حالات كورونا.