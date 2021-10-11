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محمد صلاح تحت الحراسة.. «بودي جارد» يؤمن «مو» قبل مبارة ليبيا في بني غازي (صور)

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محمد صلاح تحت الحراسة.. «بودي جارد» يؤمن «مو» قبل مبارة ليبيا في بني غازي (صور) محمد صلاح تحت الحراسة.. «بودي جارد» يؤمن «مو» قبل مبارة ليبيا في بني غازي (صور)

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود الفراعنة اليوم خلال مواجهة مباراة ليبيا المقرر إقامتها الأحد 11- 10 -2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات 2022 قطر.

محمد صلاح تحت الحراسة في ليبيا، ووفقا لتقارير صحفية ليبية، يلازم شخص ضخم البنيان النجم المصري محمد صلاح في جميع تحركاته منذ وصوله إلى مدينة بنغازي رفقة المنتخب المصري قبل مواجهة نظيره الليبي، في المباراة التي تقام الليلة، في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

محمد صلاح

وأشارت التقارير أنه حصل على صورة أثناء تواجد هذا الشخص رفقة صلاح من داخل فندق البعثة، حيث يلازمه في كل تحركاته، ما أثار تساؤلات العاملين بفندق إقامة المنتخب المصري، وكذلك المتابعين لأخبار البعثة منذ وصولها إلى بنغازي، والإقامة بفندق «المروة» الذي تم حجزه بالكامل للبعثة المصرية لحين مغادرتها عقب المباراة.

وأضافت التقارير الليبية أن «العملاق» الذي يرافق محمد صلاح، هو أحد الحراس الشخصيين المكلفين بمرافقة نجم ليفربول الإنجليزي في جميع تحركاته سواء في فندق الإقامة أو في ملعب التدريب.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات من وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي لمسئولي اتحاد الكرة المصري، والذي قرر توفير حماية خاصة للاعب بمجرد انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، بناءًا على طلب من إدارة الأمن في نادي ليفربول الإنجليزي، سواء في المباريات التي يخوضها منتخب على ملعبه أو خارجه، نظرًا لما يحظى به من جماهيرية طاغية.

المصرى اليوم

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