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«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة الصف على يد والدها وشقيقها

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«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة الصف على يد والدها وشقيقها «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة الصف على يد والدها وشقيقها

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيزة وضبط مرتكبى الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (إحدى السيدات) بمسكن والدها بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة بالجسم»
وأضافت: «أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجنى عليها وشقيق المجنى عليها له معلومات جنائية وقيام والدها بالتعدى عليها بسلاح أبيض»سكين«والثانى بعصا»شومة«فأوديا بحياتها» .
وتابعت: «بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لخلافات أسرية وأرشدا عن الأدوات المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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