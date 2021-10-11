مصرع ٢ وإصابة ٣ آخرين إثر تصادم سيارتين أبو تشت

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لقي اثنين مصرعهما، وأصيب ٣ اخرين الاثنين أثر وقوع تصادم مروري بين سيارتين بطريق الأربعين والذي يربط نجع حمادي وابوتشت.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بوقوع تصادم سيارتين بطريق الأربعين أمام قرية الرزقة.

فتم الدفع بعدد ٥ سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتبين مصرع كلا من يوسف محمد يوسف، 20 عامًا، ووالدته آمنة عبدالستار على، 60 عامًا، مقيمان أسوان، وإصابة عبدالصبور أحمد هريدي، 24 عامًا، مقيم فرشوط، وكرم أحمد حسن، 30 عامًا، مقيم العضاضية ومحمد حسين أحمد، 35 عامًا، مقيم نجع القزاز في أبوتشت.

فتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.