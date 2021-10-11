ضبط متهم استولى على مليون جنيه بحجة توظيفها

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كشف رجال مباحث الاموال العامة فى سوهاج ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج) وآخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (تاجر خضروات وفاكهة - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع.. بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الخضروات والفاكهة مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (مليون جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة