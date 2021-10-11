ضبط موظف جمع مليون و300 الف من تجارة العملة

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رصد رجال الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة نشاط موظف بإحدى شركات المقاولات ،مقيم بالدقهلية ،تبين من التحريات قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفيه وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ،كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام مليون و2 الف جنيه .