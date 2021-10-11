مصادر: سقوط سيارة من كوبري الساحل «مجرد كلام»

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أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، أن فريق البحث عن السيارة الميكروباص التي وردت معلومات بسقوطها بالركاب من أعلي كوبري الساحل لم يتوصل حتي الآن إلى أي معلومات عنها بعد مرور 24 ساعة من البحث المتواصل، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لم تتلقي أي بلاغات بتغيب بدوائر الاقسام المحيطة بالواقعة حتى .

وكشفت المصادر لـ«المصري اليوم» أن مصدر المعلومات عن حادث كوبري الساحل حتي الآن شهود عيان فقط، ولا توجد فيديوهات أو صور توثق الحادث، وقال هي مجرد اجتهادات شخصية فقط من بعض شهود عيان وجاري التأكيد منها.

وفي الوقت نفسه يواصل ورجال الإنقاذ النهري عمليات البحث عن الميكروباص الذي أكد عدد من شهود عيان سقوطه من كوبري الساحل في قاع النيل بالركاب ظهر أمس الأحد ولا يوجد أي أثر عنها حتي الآن.

كانت غرفة الحماية المدنية بمجافظة الجيزة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة أجرة يستقله عدد كبير من الأشخاص من أعلى كوبري الساحل، انتقلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة لمكان البلاغ، بصحبة رجال الإنقاذ النهري وشرطة المصطحات المائية.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة علمية البحث عن السيارة لليوم التاني على التوالي، بعد أن ودفعت بـ 8 لإنشات من الإنقاذ النهري للبحث عن السيارة والضحايا والتأكيد من وقوع الحادث.

ووضعت الأجهزة الأمنية تعزيزات أمنية أعلى الكوبري بمحيط الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.