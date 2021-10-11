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ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

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ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص «مقيم بمحافظة الشرقية» بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم منحه قرض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة).. حيث تقوم المذكورة بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والإحتيال على راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بإنشاء شركة وهمية لتمويل المشروعات والقروض الحسنة وأعلنت عنها من خلال عدد من القنوات الفضائية «غير المرخصة» وبعض مواقع التواصل الإجتماعى مدعيةً إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين «بدون ضامن وإجراءات بنكية» -خلافاً للحقيقة- وإيهام ضحاياها بأنها الموظفة المسئولة عن تحصيل أقساط الشركة وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية من خلال حوالات بريدية بإسمها للسير في إجراءات منح القروض المزعومة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها.. وبحوزتها (عدد من إيصالات الحوالات البريدية تُفيد إستلامها مبالغ مالية من ضحاياها)، بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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