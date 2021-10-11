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بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه ضبط أحد الأشخاص تاجر فى النقد الأجنبى

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بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه ضبط أحد الأشخاص تاجر فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه ضبط أحد الأشخاص تاجر فى النقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ، والثانى يعمل بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد"و أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر بلغت مليون جنيه

المصرى اليوم

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