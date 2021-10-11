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ضبط عاطل جمع 3 ملايين و500 الف من تجارة التقد الاجنبى

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ضبط عاطل جمع 3 ملايين و500 الف من تجارة التقد الاجنبى ضبط عاطل جمع 3 ملايين و500 الف من تجارة التقد الاجنبى

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص فى بنى مزار بالمنيا ، شقيقه "يعمل بإحدى الدول" لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"،كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغت 3 مليون و500 الف جنيه .

المصرى اليوم

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