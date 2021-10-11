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علاقة مشبوهه ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة

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علاقة مشبوهه ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة علاقة مشبوهه ..«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل فتاة بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحدي الفتيات بالإسكندرية وضبطت مرتكبى الواقعة.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة مجهولة لفتاة»

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها دون عمل «لها معلومات جنائية»- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وأن وراء إرتكاب الواقعةشخصين لأحدهما معلومات جنائية »

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر أحدهما بإرتباطه بعلاقة بالمجنى عليها حيث تقابلا معها بدائرة القسم، وقام بإصطحابها لشقة الآخر، وأثناء تواجدهم داخل الشقة حدث بينهم خلاف فقام بالتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها، فقاما بإستدعاء صديقهما (سائق مركبة «توك توك»- مقيم بدائرة القسم) «أمكن ضبطه» وإستعانا به فـى نقلها وإلقائها بمكان العثور ولاذوا بالهرب، وأرشدا عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها وأضافا بتخلصهما من الأدوات المستخدمة في الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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